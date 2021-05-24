Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о новом законе об олигархах. Как отметил политолог, этот новый закон вряд-ли сильно поможет, ведь Законом уже предусмотрена ответственность за олигархическую деятельность.

«Президент анонсировал и рассказал детали будущего закона об олигархах. Среди положений этого закона президент анонсировал создание специального реестра олигархов, анонсировав само определение, что такое олигарх. По мнению власти, это тот человек, который влияет на медиа, политику и имеет много денег», - отметил Бортник.

По словам Бортника, на пресс-конференции президент сказал, что будут делать с олигархами. Как отмечает политолог, включение в реестр олигархов будет вести к лишению активов олигархов за рубежом, олигарху будут ограничивать возможность поддерживать коммуникацию с представителями власти и будут лишать возможности выдвигаться на выборы.

«Мне кажется, что эти ограничения выглядят достаточно смешными. Эта угроза хоть и выглядит страшно, но вряд-ли будет опасна для олигархов, хотя заставит их идти и договариваться с Офисом президента, чтобы не попасть в этот реестр», - подчеркнул эксперт.

Как отмечает политолог, этот способ борьбы с олигархами бесполезен, ибо законом и так предусмотрена ответственность за олигархическую деятельность.

Напомним, Politeka публиковала заявление Бортника, что осенью мы уже увидим другого премьера.

Ранее Politeka распространяла сообщение Бортника, что внешнеполитическая ситуация далека от идеальной.