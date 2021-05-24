Политический эксперт Руслан Бизяев в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской отметил, что нужно определить статус олигарха в Украине, чтобы принимать закон об олигархах.

Руслан Бизяев отметил, что закон о статусе олигархов будет иметь больше общественный резонанс, чем правовой.

“Потому что надо определить, кто у нас имеет статус олигарха. Чтобы не было “этот олигарх, этот полуолигарх, а это свой”... Если запретить олигархам иметь свои медиаканалы, моделируем ситуацию - завтра этот закон принимается, а послезавтра у нас остаются телеканалы “Дом” и “Перший Національний”. И все”, - сказал Бизяев.

По его словам, это будет возвращением в Советский Союз, когда будет всего два телеканала.

“Давайте не будем забывать, что телеканалы - это часть медийного пространства. Что YouTube? А цифровые медиа? Что с ними будет? Как, например, в Facebook запретить писать? В 21 веке ведь запретом ты ничего не решишь. Самое главное в этой ситуации, чтобы олигархи все в целом отошли от власти. Чтобы власть для них не была целью”, - добавил эксперт.

Он отметил, что сейчас олигархам нужна власть, чтобы защитить свое имущество или преумножить его.

“Если убрать эти два параметра - не надо будет принимать никакие законы”, - подчеркнул Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев назвал инструменты борьбы с олигархами: “СНБО, потом силовики, Верховная Рада”.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга отметил, что влияние олигархов на власть – это самое ключевое.