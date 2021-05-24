Известно, что Киев и Анкара придерживаются разных позиций по вопросу израильско-палестинского конфликта. Может ли это испортить отношения между Украиной и Турцией, которые сейчас весьма важны для нашей страны?
Ситуацию в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» комментирует государственный и политический деятель Надежда Савченко.
«В политике нет друзей и врагов – есть партнёры. История украинско-турецких, украинско-польских и украинско-российских войн показывает, что никогда нельзя стопроцентно рассчитывать на партнёра – ситуация всегда может повернуться иначе. Я бы всем посоветовала очень осторожно высказываться по поводу конфликтов в других частях света. У нас тут своя война», - говорит Савченко.
По её словам, когда дело касается Израиля и Палестины, то нужно вникнуть в историю вопроса. Савченко напоминает, что в течение долгого исторического времени Израиля как государства не было. Израиль был завоёван, уничтожен, стёрт с лица земли.
«Это государство было основано практически с нуля. Голда Меир совершила исторический подвиг для своего народа, но палестинцы допустили большую ошибку, открыв рынок земли. Её тут же скупили израильтяне. И сейчас идёт война за остатки земли», - считает Надежда Савченко.
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Ранее, как сообщает Politeka, она обвинила сельские советы в обмане ветеранов при разделе земли.
Также Савченко выразила готовность воевать в случае российского вторжения в Украину.