Пока что Зеленский размышляет над продолжением своих президентских полномочий, но пресс-конференцию уже можно считать началом его кампании. Такую мысль высказал политический эксперт Руслан Бизяев в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской .

Прежде всего эксперт обращает внимание даже на название пресс-конференции президента - «Зеленский версия 2.0». По его мнению, речь идет об определенной перезагрузке. «Как говорили в Советском Союзе - перестройка, перестрелка, перекличка», - иронизирует Бизяев.

Тем не менее, он убежден, что это было начало президентской кампании Зеленского. С другой стороны, Бизяев низко оценивает его шансы на победу в выборах 2024 года. Поэтому, отмечает он, выгодным вариантом являются досрочные президентские выборы с процессом перезагрузки в этом году.

«Если он этого не сделает - то с большой долей вероятности он повторит судьбу Петра Алексеевича Порошенко… Какое решение примет Владимир Александрович - я не знаю. Но, судя по основным месседжам этой пресс-конференции - к драке он готов», - рассуждает политический эксперт.

В то же время он объясняет, что досрочные выборы - это не переход на второй срок, а лишь продолжение первого. Как объясняет Бизяев, в таком случае Зеленский сигнализирует, что есть программа, есть желание ее воплотить, но нет кредита доверия, вот как раз таки последнее ему нужно получить. «Что такое президентские выборы - это следующий кредит доверия», - отмечает гость программы.

Итак, Бизяев делает вывод, что пока Зеленский размышляет над продолжением своих президентских полномочий: либо добыть свой срок и уступить место преемнику, либо победить на досрочных выборах и провести перезагрузку.

Напоминаем, Бизяев отметил, что нужно определить статус олигарха в Украине .