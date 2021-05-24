Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о том, как родился немецкий план-операция «Вайс» по вторжению в Польшу.

Он отметил, что 26 марта 1939 года правительство Польши официально отклонило меморандум Гитлера. По словам политолога, это означало, что не смотря на «тонкий намек» Риббентропа министру иностранных дел Польши Юзефу Беку о том, что Польшу может постигнуть судьба Чехословакии, польское руководство «закусило удила».

«И теперь понятно почему. 31 марта Великобритания в одностороннем порядке предложила Польше военную помощь в случае нападения и выступила гарантом её независимости. Так тщательно готовившаяся с конца 1938 года мышеловка захлопнулась. У абсолютно не готового к войне Гитлера не оставалось другого шанса, как попробовать на практике реализовать свою задумку: в 1939 разбить Польшу, в 1940-Францию и Британию и не позднее лета-осени 1943 начать войну с США», - рассказал Бизяев.

Именно так, по словам Бизяева, появился план вторжения в Польшу - операция «Вайс».Немецкое командование исходило из того, что война должна быть молниеносной - концепция блицкрига: за две недели польская армия должна быть полностью уничтожена, а страна — оккупирована. Почти вся бронированная техникабыла сосредоточена в пяти корпусах, которые должны были найти слабые места в обороне противника, преодолеть её с ходу и выйти на оперативный простор, взламывая фланги польских армий.

«В дальнейшем предполагалось решительное сражение на окружение и уничтожение, причём пехотные корпуса должны были действовать против фронта противника, а подвижные части — атаковать его с тыла. Планом предусматривалось широкое использование авиации и, прежде всего, пикирующих бомбардировщиков, на которые возлагалась задача поддержки с воздуха наступления механизированных соединений», - отметил Бизяев.

Политолог добавил, что стратегический замысел и задачи войск в операции «Вайс» были изложены в директиве по стратегическому сосредоточению и развертыванию сухопутных войск от 15 июня 1939 года.

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