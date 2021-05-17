Якою буде реальність світу у близькому майбутньому? На цю тему поміркував директор Міжнародного Інституту політичної філософії Віктор Савінов у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості».

«Десь в 60-тому році у нас відбудеться якась зміна», - вважає Савінов. Він каже, що до цього розуміння підводять ліберальні ідеї сучасного світу. У цьому контексті експерт звертається до теми інформації: людство сьогодні виробляє її стільки, що вона вже загрожує соціальному управлінню як системі. У той же час, зазначає він, під впливом цього інформаційного суспільства змін та перетворень зазнає сам життєвий уклад.

Зміни торкнуться, каже гість програми, передусім земельного питання, такого болісного для українців сьогодні. Савінов звертає увагу на те, що в країні точиться справжня війна за землю, поки сільськогосподарська галузь в принципі відмирає. Окрім цього, експерт вказує на переплетення в Україні двох галузей, фармакологічної з аграрною. «У нас хімічне харчування, яке поєднане з ліками», - пояснює він.

Тим не менш, аналітики, каже Савінов, роблять невтішні прогнози: аграрному бізнесу скоро не знадобиться вже 60% орних земель. «Тому те, що керівництво України намагається позбутися від активу, який через 50 років перестає бути активом... Ну, це в принципі відповідає загальній світовій тенденції», - пояснює він.

На аналогічний фінал, зазначає експерт, може розраховувати також клас селянства та пролетаріату. «Людина стає таким собі інформаційним джерелом, скажімо так, і споживачем», - пояснює Савінов.

Натомість у майбутньому світі, згідно з його міркуваннями, у пріоритеті будуть інтелектуальні контакти. Аби не бути голослівним, експерт наводить приклад: якщо у минулому заробляли, копаючи вглиб землі, то майбутнє радше за конференціями. «Країни з найнижчою вартістю праці населення будуть виконувати функції “копати”, а решта будуть виконувати функцію “їсти і смарт”», - підсумовує Савінов.

Нагадуємо, Савінов пояснив, що означає йти в ногу з часом і що робити Україні.

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