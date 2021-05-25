Несмотря на значительное количество документов, в том числе нашумевший, дискуссионный и «доработанный» ПЗУ №3091 «О госэкоконтроле», реформа природоохранного контроля, не реализована до сих пор

Замечания большинства стейкхолдеров касались исключительно баланса ответственности и устранения коррупционных рисков, пишет ecolog.

Должен быть давно создан новый центральный орган исполнительной власти, что реализирует государственную политику по осуществлению государственного экологического контроля, а также введен новый порядок осуществления государственного экологического контроля.

Но что же или кто тормозит решение такого важного вопроса?

Почему нардепы не хотят еще до первого чтения установить механизмы и меры предосторожности для преодоления коррупционных рисков осуществления государственного экологического контроля?

«В абсолютно коррумпированной системе это крайне необходимо минимизировать риски превышения служебных полномочий и совершения правонарушений должностными лицами контролирующего органа! Неоднократно Профессиональной ассоциацией экологов Украины предлагались решения, как предусмотреть механизмы предотвращения неправомерно административного давления на бизнес и предусмотреть ответственность должностных лиц контролирующего органа. Без зеркальной ответственности каждого участника отношений невозможна реформа: как ответственность предприятий, так и ответственность проверяющих органов », - отмечает президент Профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок

Где дисбаланс? смотрим:

Должностные лица будут нести ответственность только за ДВЕ действия

за не внесение или внесение недостоверных сведений или сведений в полном объеме в информационно-телекоммуникационной системы мер госэкоконтроля

безосновательное наложения санкций в виде штрафа.

В то же время, применение следующих мер ответственности не предусматривает:

относительно безосновательного проведения плановых, внеплановых мероприятий, нарушение порядка их осуществления, сроков, периодичности;

безосновательного вынесения предписания,

безосновательного составления протокола об административном правонарушении;

безосновательного составления требований, предписаний, постановлений по делам об административных правонарушениях, претензии по возмещению убытков (вреда) причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства и исков.

Также вызывает вопрос предложен минимальный размер санкции:

должностного лица контролирующего органа - 3400 грн

- 3400 грн должностного лица предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности, физических лиц - предпринимателей - 17 000 грн

Непонятно, как вообще указанная сумма относится с прожиточным минимумом, который для трудоспособных лиц 2021 составляет 2270 грн. и превышает его больше, чем в 7 раз. Для полного понимания - по своему статусу инспектор самостоятельно единолично осуществляет оценку подконтрольного субъекта, составляет предписание и контролирует его исполнение, осуществляет иные действия, а ответственное должностное лицо предприятия - подчинена лицо руководителю предприятия, не наделенная управленческо-хозяйственными функциями и полномочиями.

Текущий текст данного ПЗУ ясно констатирует, у законодателя другая цель. И к сожалению, это не безопасную окружающую среду ...