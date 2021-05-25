Несмотря на значительное количество документов, в том числе нашумевший, дискуссионный и «доработанный» ПЗУ №3091 «О госэкоконтроле», реформа природоохранного контроля, не реализована до сих пор
Замечания большинства стейкхолдеров касались исключительно баланса ответственности и устранения коррупционных рисков, пишет
Должен быть давно создан новый центральный орган исполнительной власти, что реализирует государственную политику по осуществлению государственного экологического контроля, а также введен новый порядок осуществления государственного экологического контроля.
Но что же или кто тормозит решение такого важного вопроса?
Почему нардепы не хотят еще до первого чтения установить механизмы и меры предосторожности для преодоления коррупционных рисков осуществления государственного экологического контроля?
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«В абсолютно коррумпированной системе это крайне необходимо минимизировать риски превышения служебных полномочий и совершения правонарушений должностными лицами контролирующего органа! Неоднократно Профессиональной ассоциацией экологов Украины предлагались решения, как предусмотреть механизмы предотвращения неправомерно административного давления на бизнес и предусмотреть ответственность должностных лиц контролирующего органа. Без зеркальной ответственности каждого участника отношений невозможна реформа: как ответственность предприятий, так и ответственность проверяющих органов », - отмечает президент Профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок
Где дисбаланс? смотрим:
Должностные лица будут нести ответственность только за ДВЕ действия
за не внесение или внесение недостоверных сведений или сведений в полном объеме в информационно-телекоммуникационной системы мер госэкоконтроля
безосновательное наложения санкций в виде штрафа.
В то же время, применение следующих мер ответственности не предусматривает:
- относительно безосновательного проведения плановых, внеплановых мероприятий, нарушение порядка их осуществления, сроков, периодичности;
- безосновательного вынесения предписания,
- безосновательного составления протокола об административном правонарушении;
- безосновательного составления требований, предписаний, постановлений по делам об административных правонарушениях, претензии по возмещению убытков (вреда) причиненных государству вследствие нарушения требований природоохранного законодательства и исков.
Также вызывает вопрос предложен минимальный размер санкции:
- должностного лица контролирующего органа - 3400 грн
- должностного лица предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности, физических лиц - предпринимателей - 17 000 грн
Непонятно, как вообще указанная сумма относится с прожиточным минимумом, который для трудоспособных лиц 2021 составляет 2270 грн. и превышает его больше, чем в 7 раз. Для полного понимания - по своему статусу инспектор самостоятельно единолично осуществляет оценку подконтрольного субъекта, составляет предписание и контролирует его исполнение, осуществляет иные действия, а ответственное должностное лицо предприятия - подчинена лицо руководителю предприятия, не наделенная управленческо-хозяйственными функциями и полномочиями.
Текущий текст данного ПЗУ ясно констатирует, у законодателя другая цель. И к сожалению, это не безопасную окружающую среду ...