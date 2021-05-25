Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» заявил, что Украине нечего опасаться, пока встреча Байдена и Путина не состоится. По его мнению, Путин точно не пойдет на полномасштабное наступление до встречи с Байденом

«Все таки маленький, но позитивный итог от встречи Байдена с Блинкеном есть. Они договорились, что саммит состоится, Лавров не ответил на этот вопрос, потому что, естественно, тут нужно выждать паузу», - отметил Яли.

По мнению эксперта, несмотря на то, что Лавров сразу не дал ответ, в ближайшую неделю мы услышим новость о месте и времени встречи Путина и Байдена на саммите.

«Состоится она, как анонсировал Блинкен, в течении нескольких недель. Единственная маленькая позитивная новость касается того, что в ближайшее время, до того, как встреча состоится, существенного обострения ситуации на Донбассе ожидать не стоит», - подчеркнул эксперт.

По мнению Яли, до момента переговоров Россия точно не решится на полномасштабное наступление. Как отметил политолог, все будет зависеть от того, о чем договорятся Путин и Байден.

Напомним, для Politeka Яли рассказал, что будет значить до Украины достройка Северного потока-2.

Ранее Politeka публиковала заявление Яли, что анонсирован законопроект о повышении налогов на недра.