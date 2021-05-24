Новий випуск програми політолога Максима Ялі «Контрольний удар» присвячений зустрічі Сергія Лаврова та Ентоні Блінкена. Він розповів про значення цієї зустрічі для України, назвав ключові теми розмови та прокоментував її результати, зокрема відмову Сполучених Штатів перешкоджати будівництву Північного потока-2 новими санкціями.

«Вона для нас не втішна», - каже Ялі про зустріч Лаврова та Блінкена. Він нагадує, що досі стоять питання щодо зростання небезпеки на українських кордонах та стягування до них армії РФ, яка, до речі, не пішла на зовсім, а тільки змінила місце дислокації. Але, як каже експерт, нічого важливого на зустрічі сказано не було, якщо відкинути всі ці ритуальні заяви про неприпустимість ескалації на сході України з боку Росії.

Ведучий розповідає про рішення адміністрації Байдена щодо Північного потоку-2. Він пояснює, що Сполучені Штати не будуть перешкоджати його будівництву своїми санкціями з огляду на власний інтерес. Отже, каже Ялі, варто очікувати закінчення будівництва Північного потоку-2 вже цього року. Це, зазначає він, геоекономічний пріоритет президента РФ.

«Тобто Північний потік-2 буде добудований, санкції введені не будуть: що це значить для України?», - запитує ведучий. За його прогнозами будь-які контакти Нафтогазу із Газпромом припиняться вже за 4 роки, а відтак газотранспортна система без постійного тиску перетвориться радше на металобрухт. Саме до таких наслідків, вважає політолог, і призведе закінчення будівництва альтернативного транспортування газу.

Але Ялі попереджає, що це не єдині наслідки. «В 2014-2015 роках наша газотранспортна система була серйозним фактором призупинення повномасштабної агресії Росії і переходу в наступ і захоплення Києва», - підкреслює він. Отже, як каже експерт, Росія позбавляється цього обмежувального фактора і може напасти на Україну.

Нагадуємо, Ялі заявив, що деолігархізація наповнить державний бюджет .