Народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» пожаловались в Секретариат Энергетического сообщества ЕС на противоправные действия Кабинета министров и Министерства финансов о введении акцизного сбора на «зеленую» энергию в Украине, что противоречит законодательству ЕС.

Соответствующее письмо обнародовано на Facebook странице депутатского объединения.

"По нашей оценке введение акциза не соответствует законодательству ЕС, в частности, директиве Европейского парламента и Совета № 2018/2001 по ВИЭ, в соответствии с которым государства должны принимать все меры, направленные на развитие возобновляемой энергетики», - говорят депутаты.

«Поэтому решили обратиться к международной организации Европейское энергетическое сообщество для получения заключения о соответствии инициативы законодательству и практике международных и европейских норм», - подчеркнули депутаты.

МФО отмечает, что почти две недели прошло, как Правительство одобрило соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины, однако текст так и не поступил в Верховную Раду. При этом уточняется, что известным остается одно: Министерство финансов Украины, несмотря на все обращения в том числе от МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", так и не отказалось от идеи введения акцизного налога на уровне 3,2 %.

"На самом деле внедрение этого налога может поставить под угрозу возможность достижения Украиной своих международных обязательств в части увеличения доли электрической энергии, которая производится из возобновляемых источников, а именно 25% к 2030 году», - говорят депутаты.

В частности сообщается, что данная инициатива приводит к нарушению заключенного в июне 2020 года Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики. Меморандумом предусмотрено так называемое "стабилизационное" предостережение относительно действий органов государственной власти в части изменений законодательства, которые могут ухудшать экономическое состояние производителей ВИЭ.

«Введение акциза являются фактическим дополнительным снижением размера «зеленого» тарифа на 3,2%, поэтому мы можем говорить о нарушении Меморандума в части ухудшения условий для деятельности международных инвесторов в Украине», - заключают депутаты.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке в диапазоне 3,2-40%.

Ранее во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ-ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.