Что ждет задержанного в минском аэропорту соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича?

В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» журналист и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко попытался поразмышлять на эту тему.

По мнению эксперта, с Протасевичем могут провести определенный показательный процесс. «Лукашенко нужен этот процесс для того, чтобы запугать оппозицию, для того, чтобы вскрыть какую-то инфраструктуру оппозиции медийную, показать, как она финансировалась и так далее», - рассуждает Романенко.

В то же время он не исключает вероятность того, что спецслужбы РФ использовали Telegram-канал NEXTA и Протасевича в частности «в темную».

Также Романенко объясняет, как это работает: «Тебе присылают деньги на какую-то карточку, на какой-то счет… Появляется возможность нанять необходимый стафф, при этом в регионах есть инфраструктура, которую ты не контролируешь, ты не представляешь даже, кто эти люди». Итак, этим людям, говорит журналист, и перебрасываются соответствующие нарративы.

По его словам, Протасевич вряд ли обладает какой-то информацией о ГРУ, но из него выбьют все, что нужно президенту Беларуси.

Попутно Романенко напоминает, что в белорусских правоохранительных органах Протасевич имеет отца - он проводит психологические операции. С другой стороны, он не уверен, что в этой ситуации можно установить какие-то взаимосвязи. «Мы понимаем, что сын за отца не отвечает», - отмечает журналист. Тем не менее, он предполагает довольно интересное развитие событий.

Напоминаем, Романенко заявил, что захват самолета в Минске - это возможность для России поглотить Беларусь.

Ранее Politeka сообщала о том, что Романенко указал на факты, свидетельствующие о работе Протасевича на российские спецслужбы.