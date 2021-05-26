ГП Порт Южный эксклюзивно закупает электроэнергию у ООО УкрГазРесурс. Компания принадлежит Андрею Кучкову, мужу старшей дочери одиозного экс-министр экологии и природных ресурсов правительства Николая Азарова Николая Злочевского.

Об этом свидетельствует копия договора с портом, обнародованная в системе Prozorro.

По данным источников, заключение договора с данной компанией лобировал лично и.о. главы Порта Южный Сергей Ковшар.

Договор на 22 млн кВт.час подписан на весь год по фиксированной цене 1,77 грн/кВт час. Всего один день в этом году цена РСВ приближалась к отметке 1,77 грн/кВт час. Например, на завтра цена РСВ – 63 коп., то есть почти в 3 раза ниже, чем покупает порт. А в среднем за месяц в два раза ниже.

В среднем за 5 месяцев 2021 порт Южный переплатил родственнику санкционного олигарха минимум 40 коп. на каждом кВт.час.

Как ранее сообщали СМИ, Сергея Кошара связывают со скандальным бывшим заместителем порта Южный Романом Инде, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в нанесении более 47 млн грн убытков госпредприятию.

Напомним, первый квартал 2021 года порт Южный закончил с убытком в 54 млн грн, против 272 млн годом ранее.