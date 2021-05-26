ГП Порт Южный эксклюзивно закупает электроэнергию у ООО УкрГазРесурс. Компания принадлежит Андрею Кучкову, мужу старшей дочери одиозного экс-министр экологии и природных ресурсов правительства Николая Азарова Николая Злочевского.

Об этом свидетельствует копия договора с портом, обнародованная в системе Prozorro.

По данным источников, заключение договора с данной компанией лобировал лично и.о. главы Порта Южный Сергей Ковшар.

Договор на 22 млн кВт.час подписан на весь год по фиксированной цене 1,77 грн/кВт час. Всего один день в этом году цена РСВ приближалась к отметке 1,77 грн/кВт час. Например, на завтра цена РСВ – 63 коп., то есть почти в 3 раза ниже, чем покупает порт. А в среднем за месяц в два раза ниже.

В среднем за 5 месяцев 2021 порт Южный переплатил родственнику санкционного олигарха минимум 40 коп. на каждом кВт.час.

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Как ранее сообщали СМИ, Сергея Кошара связывают со скандальным бывшим заместителем порта Южный Романом Инде, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в нанесении более 47 млн грн убытков госпредприятию.

Напомним, первый квартал 2021 года порт Южный закончил с убытком в 54 млн грн, против 272 млн годом ранее.