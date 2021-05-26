Повышение price-cap на электроэнергетическом рынке было бы абсолютно рыночным шагом, позволяющим уменьшить госрегулирование на нем, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
Об этом сообщает издание «Интерафкс-Украина».
«На мой взгляд, сейчас хороший момент для проведения либерализации рынка электроэнергии. Абсолютно рыночным шагом было бы уменьшение государственного регулирования рынка через повышение прайс-кэпов, чтоб они не вмешивались в его работу», – сказал Герус в ходе онлайн-встречи с бизнесом в Европейской бизнес ассоциации 25 мая, комментируя вопрос о влиянии низкой цены электроэнергии на рынке на подготовку генерации к отопительному сезону.
По его словам, повышение энергорегулятором прайс-кэпов позволило бы в пиковые часы продавать электроэнергию дороже, чтобы было бы выгодно генерации и способствовало подготовке к будущему осенне-зимнему периоду.
В ходе конференции Герус также высказался за постепенное послабление спецобязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО).
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Разводящийся Дзидзьо поразил Никитюк запросами своего райдера: "Слушай, как-то не по-человечески"
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
Лунное затмение 26 мая: названа опасность даты и что нельзя делать
Победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает..."
Напомним, на рынке электроэнергии действует максимальное ограничение цены ресурса в дневное время в размере 2048 грн/МВт-ч, в ночное – 1228,9 грн/МВт-ч.
Искусственные ограничения на рынке стало одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности, НЭК «Укрэнерго» 2020 закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.
В том числе более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.