Аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о ситуации в Беларуси

«Белорусское общество с одной стороны расколото, с другой стороны – оно вернулось к своему обычному состоянию. Условно говоря, ядро протестов, которое проявилось в 2020 году, – это примерно миллион человек. А лоялистов – те, кто поддерживают Лукашенко – несколько меньше, но в последнее время стали не менее активны. Проблема Лукашенко была в том, что в августе 2020 года «болото» традиционное качнулось в сторону ядра протестов, в сторону недовольных. И власть фактически развалилась», - говорит эксперт.

По его словам, сейчас кризис в Беларуси перешел в затяжную фазу.

«Как власть, так и оппоненты понимают, что старой политической системе пришел конец. Ну она просто тупо не работает! Потому что изменилась структура бизнеса, изменилось общество, появились новые социальные группы, которые вне политической системы. И над этим всем висит старая архаичная пирамидальная навеска, которая просто не выполняет своих функций», - сказал Тышкевич.

«Если смотреть, что происходит сейчас, то по большому счету выиграет тот, который сформулирует, какой будет Беларусь в будущем. То есть нормальная тезисная конструкция, которая будет предложена обществу в понятных, скажем так, фразах, понятной обертке. И, соответственно, на этих тезисах, на этих лозунгах та или иная сила выйдет», - резюмировал аналитик.

Ранее Politeka сообщала, что Золотарев рассказал, какие последствия для Беларуси будет иметь задержание Протасевича.