После захвата Романа Протасевича цивилизованные страны стали прекращать не только авиационное сообщение, но и любые контакты с Беларусью. Как будут складываться отношения с ней в дальнейшем?
Этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» рассматривает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
«Говоря об авиасообщении с Беларусью, нужно различать разные группы государств. Если рассматривать Польшу и Литву, то они будут работать на эскалацию. Уже есть информация, что Литва запретит у себя посадку самолётов, которые пролетают через воздушное пространство Беларуси. Тут есть своя логика. Они будут призывать к максимально жёстким санкциям, и требовать этого же от Украины», - считает эксперт.
Так же, по его мнению, будет действовать и Польша. А Венгрия, хотя и тоже привержена идее Трёхморья, будет, скорее, идти на контакты с Лукашенко. Эта страна будет претендовать на роль посредника.
«Новый пакет санкций Европейского союза против Лукашенко будет. Собственно, это одна из причин того, почему в Минске так действовали – соответствующее решение всё равно уже принято. Давление будет нарастать, но и Беларусь в отношениях с ЕС тоже идёт по пути эскалации. Не только Литва, но и некоторые другие страны могут запретить посадку самолётов, которые прилетели из Беларуси. В частности, это могут быть страны Балтии, разве что в отношении Эстонии у меня есть некоторые сомнения», - говорит Игорь Тышкевич.
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Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что для Украины стратегически невыгодно сотрудничать с Россией и Беларусью.
Также Тышкевич считает возможным для неё получение промышленного безвиза с ЕС.