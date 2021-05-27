В программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич прокомментировал нынешнюю ситуацию со СМИ в Беларуси.

Эксперт рассказывает, что уже с Нового года белорусские власти всерьез взялись за СМИ и за очистку информационного пространства. Он отмечает, что первыми под раздачу попали ресурсы, которые могут быть связаны с различными группами.

Информационное пространство сегодня в Беларуси, объясняет Тышкевич, разделено между лоялистами и оппозицией - это государственные телеканалы и интернет-ресурсы. «Власть не умеет работать в интернете», - подчеркивает он и добавляет, что по этой причине два пространства не пересекаются.

Зато, как говорит аналитик, Лукашенко и его окружение взялись за региональную прессу и буквально забрали у нее возможность издаваться. Тышкевич объясняет, что это была хорошая возможность выйти на другие социальные группы, но ее потеряли.

«Потому что после очень долгих пинков, только где-то к концу марта, те, кто говорят от имени протеста, начали вспоминать, что "ой, а есть же еще региональные журналисты, оказывается. Их тоже преследуют". Но уже, как говорится, было отыграно», - говорит эксперт.

Попутно он сообщает о профилактических беседах с определенными популярными сетевыми ресурсами. «Приходят ребята с красными корочками и говорят: "Или ты садишься, или меняй редакционную политику"», - объясняет Тышкевич, как это было.

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Ранее Politeka сообщала о том, что Романенко предположил, как дальше будет развиваться процесс с Протасевичем.



