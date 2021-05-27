Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» рассказал о тонкостях подковерных игр Беларуси, РФ и США, учитывая последние события. По мнению Снегирева, случай с задержанием Протасевича Лукашенко может использовать для сближения с США.

«За май Российская Федерация в 5 раз уменьшила прокачку нефти на нефтеперегонный завод, расположенный в Новополоцке «Нафтан». Путин пытается подавить режим Лукашенко или навязать ему свою повестку дня. Когда украинское так называемое экспертное общество будет рассказывать о марионеточном пророссийском режиме Лукашенко, надо вспомнить, что Минюст РБ отказал в регистрации на территории страны пророссийской партии «Союз»», - отметил Снегирев.

По словам эксперта, сейчас режим Лукашенко ищет пути по диверсификации поставок нефтепродуктов. Как отметил Снегирев, очень показателен факт, что в порту Клайпеда разгрузился уже второй танкер с американской нефтью.

«С этим наверняка связан факт, что со стороны США достаточно осторожные оценки событий, которые произошли в аэропорту Минска. Не исключаю того момента, что США используют показания Протасевича в моменте игры против своих европейских партнеров, потому что Штатам нужно зайти на рынок Беларуси», - подчеркнул Снегирев.

По мнению эксперта, если с помощью показаний от Протасевича будет доказана причастность стран Европы к дестабилизации внутри РБ, то США это может использовать для интеграции Беларуси в свое сообщество и дезинтеграции РБ от России.

«В чем тогда смысл Лукашенко, который знает все тонкости подковерных игр, подвергаться санкциям от США, задерживая оппозиционного блогера? Наверное он прекрасно понимает, что этот блогер связан с лидером белорусской оппозиции (Тихановской, - ред.), которая имеет тесные связи с российской стороной», - заявил Снегирев.

Напомним, Politeka публиковала мнение Снегирева, с задержанием Протасевича не все так просто.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал, чем чреват для Украины разрыв отношений с Беларусью.



