Политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар» заявил, что США не будут вводить санкции против Северного потока-2. По его мнению, Запад хочет улучшить свои отношения с Россией.

«Блинкен вновь выразил обеспокоенность касаемо газопровода, то есть в этом и заключается вся суть политики Администрации Байдена: угрожали ввести санкции против оператора газопровода компании «AG», а реально ввели санкции только против российских кораблей, которые участвуют в его строительстве», - отметил Яли.

Как отметил эксперт, единственное, что выразили США в сторону Германии, это просто озабоченность, что сразу разлетелось в украинских СМИ. По мнению Яли, это было сделано, чтобы только нас успокоить.

«С большой долей вероятности, надо сделать вывод, никаких жестких санкций против РФ ни со стороны ЕС, ни со стороны США ожидать не стоит. ЕС и США в ближайшем времени начнут политику «перезагрузки» взаимоотношений с РФ, ну и начнут процесс снятия секторальных санкций, от которых страдает не только Россия, а и экономики ведущих стран ЕС», - подчеркнул эксперт.

По мнению Яли, Северный поток-2 уничтожит украинскую газотранспортную систему. Также политолог напомнил, что никакая из ведущих стран ЕС не высылала российских дипломатов на фоне скандала с подрывами складов в Чехии – это был первый «звоночек».

Напомним, для Politeka Яли рассказал, что будет значить до Украины достройка Северного потока-2.

Ранее Politeka публиковала заявление Яли, что анонсирован законопроект о повышении налогов на недра.