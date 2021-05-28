Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что Украина может год продержаться без дотаций МВФ, однако за это время нужно выстроить новую схему сотрудничества и переговоров.

"По состоянию на сейчас, я могу сказать, что Украина может спокойно прожить без каких-либо дотаций МВФ-овских в течение следующего года. Поэтому, у Зеленского сейчас есть огромный люфт времени для того, чтобы выстроить новую схему сотрудничества и переговоров, и так далее. Ключевой момент на сегодняшний день - это новый руководитель САП - антикоррупционной прокуратуры. Этот человек является руководителем, и, по сути, вершиной антикоррупционной всей системы", - сказал Вадим Денисенко.

Он отметил, что от того, кого назначит президент Украины Владимир Зеленский и какими будут результаты конкурса - во многом будет зависеть система принятия кадровых решений в Украине.

По его словам, это может быть человек, которого выбрал Офис президента, или "антикоррупционное крыло".

"Если он говорит о том, что “будет мой человек” - это одна история. Если все же он согласится на то, что будет человек, предложенный другими группами влияния - я думаю, что тогда ему будет гораздо труднее управлять внутренней ситуацией в государстве", - добавил Денисенко.

Популярные статьи сейчас

Единственный сын Софии Ротару попал под удар стихии: "Небо плачет..."

Дан Балан вывел на сцену смущенную Тину Кароль, устроив ей сюрприз: "Это можно сойти с ума"

Торнадо пронеслось по Украине, появились фото разрушений: "Слетели крыши и повалены деревья"

Тело 23-летнего украинца нашли в реке, детали трагедии: "До этого нашел подозрительную работу"

Сердце украинца остановилось в чужой стране, без отца остались двое детей: "Не хочется верить"
Показать еще

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что пока не было кризиса, отсутствие кредита никого не волновало, но сейчас бизнес задыхается без оборотных средств.

Также Politeka сообщала, что Билозир рассказала о наиболее успешной реформе в Украине.