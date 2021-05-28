Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что Украина может год продержаться без дотаций МВФ, однако за это время нужно выстроить новую схему сотрудничества и переговоров.
"По состоянию на сейчас, я могу сказать, что Украина может спокойно прожить без каких-либо дотаций МВФ-овских в течение следующего года. Поэтому, у Зеленского сейчас есть огромный люфт времени для того, чтобы выстроить новую схему сотрудничества и переговоров, и так далее. Ключевой момент на сегодняшний день - это новый руководитель САП - антикоррупционной прокуратуры. Этот человек является руководителем, и, по сути, вершиной антикоррупционной всей системы", - сказал Вадим Денисенко.
Он отметил, что от того, кого назначит президент Украины Владимир Зеленский и какими будут результаты конкурса - во многом будет зависеть система принятия кадровых решений в Украине.
По его словам, это может быть человек, которого выбрал Офис президента, или "антикоррупционное крыло".
"Если он говорит о том, что “будет мой человек” - это одна история. Если все же он согласится на то, что будет человек, предложенный другими группами влияния - я думаю, что тогда ему будет гораздо труднее управлять внутренней ситуацией в государстве", - добавил Денисенко.
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