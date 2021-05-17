Адмінреформа в Україні завершилась із виборами, які пройшли у жовтні минулого року. Визначена кількість громад, надані повноваження. Що дала ця реформа українцям, розповідає народна депутатка Лариса Білозір у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості».

«Отож, адмінтерреформа завершена. Вже вибрані депутати повсюдно. Спочатку було добровільно, зараз в адміністративному порядку. 1470 громад, це чітко постановою вже врегульовано. Це 136 районів, насправді 119, бо є тимчасово окуповані території. Сім років тривала ця реформа, багато було позитивних прикладів», - каже вона.

Щодо адмінтерустрію, то реформа завершена. А щодо децентралізації, то це досить складна і багатогранна реформа.

«По суті, людина в центрі держави, і держава має робити кроки, для того щоби стати ближчою до людини. Щоб було менше корупції, враховувались інтереси і права людини. Така ціль цієї реформи», - зазначає політикиня.

«Вона єдина, мабуть, успішна реформа серед всіх, - продовжує вона. – Так багато зараз проблем! І наповнення бюджетів, щодо того, що делегують багато повноважень і не забезпечують ресурсами. Але в будь-якому разі ми маємо сьогодні питання створення ЦНАПів, наближення послуг до людей. Вони можуть отримувати ці послуги на місцях, у своїх селах, селищах, містах. Ми передали 6% податку на доходи фізичних осіб. Зарплати, які платяться в громаді – вчителі, медики, шість відсотків цього податку надходить у громади».

Не треба їхати в Київ, аби вирішити питання місцевого значення.

«Пам’ятаю, як батько різав свиню і віз вирішувати питання, бо треба було зробити школу. І в Київ їхали. Зараз ці всі питання вирішуються на місцях. Звичайно, є певні регіональні та локальні проєкти. Я вважаю, що ця реформа в будь-якому разі матиме успіх. Так, вона дає дуже багато відповідальності на місцях, і не кожен зараз готовий її на себе взяти», - зауважує Білозір.

Також ця реформа потребує кваліфікованих кадрів, їх треба вирощувати.

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