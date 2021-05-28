Соединенные Штаты намерены идти на перезагрузку отношений с Россией. Так сказал политолог Максим Яли в своей программе «Контрольный удар», комментируя последние действия Администрации Байдена.

Эксперт сообщает, что в Москве и Вашингтоне одновременно объявлено, что встреча президентов обеих стран состоится 16 июня в Женеве. В этом контексте Яли использует именно слово «перезагрузка» по поводу отношений между Россией и США. Свою позицию он аргументирует заявлениями самого Байдена, а также лидеров европейских стран после саммита.

Политолог также ссылается на слова Джейн Псаки по поводу повестки дня: речь пойдет об отношениях США с РФ и об Украине с Белорусью. «Как заявила Джейн Псаки, США стараются восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между РФ и США», - отмечает Яли. По его мнению, происходит то, к чему в свое время прибег Барак Обама в 2009 году сразу после победы - перезагрузка.

По мнению политолога, много говорит уже сам отказ Байдена применять против Северного потока-2 санкции. Он также добавляет, что Байден аргументировал свое решение невозможностью ставить какие-то запреты Германии и опаской ухудшения европейско-американских отношений.

«Спикер Песков постарался прикрыть американского коллегу и президента США, и заявил, что не стоит ожидать "перезагрузки" отношений на этой встрече, а также не готовятся никакие документы к подписанию», - рассказывает Яли.

Напоминаем, Яли рассказал, почему не будет санкций США против Северного потока-2.

Ранее Politeka сообщала о том, что Яли назвал последствия для Украины отказа Байдена вводить санкции против РФ.