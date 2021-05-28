Политический аналитик, бывший народный депутат Тарас Чорновил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что посадка самолета для задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича – это российская спецоперация.

«Хотя бы по одной причине: потому что зафиксировано – за оппозиционером следили в Афинах. И, более того, сошли люди (с самолета, - ред.) – 4 человека. Затем отмазка Лукашенко, что «это люди, которые просто летели через Литву в Беларусь, им было выгоднее здесь сойти»... Знаете, такого не бывает!», - говорит эксперт.

Он убежден, что белорусское КГБ не может работать в европейских странах.

«Это работали российские, которые позволили выполнить эту операцию. Лукашенко за это ухватился, и сейчас он обсечен по всему. Более того, Лукашенко отрезали его любимого ребенка – «Белавиа». Это было создано с нуля, это было то, чем он особенно гордился. Пожалуй, больше, чем картошкой», - сказал Чорновил.

По его мнению, история о минировании самолета, а также отмазки Лукашенко выглядят неправдоподобно.

«Это настолько было сделано бездарно, что так не бывает. Я понимаю, что когда готовятся какие-то спецоперации, все-таки подготовят какое-то прикрытие. Готовятся какие-то реальные звонки, которые должны быть прикрыты... А тут: «Мне звонили из ХАМАСа» на ходу придумать, потом, оказывается, звонили из Швейцарии, но почему-то ХАМАС звонил из Швейцарии... Почему-то сказать, что другие аэропорты отказались принять, когда ни один аэропорт не отказывался принимать... Остановили, развернули самолет, очень далеко возвращать в Минск... Так с бомбой не бывает! Все без исключения пункты были как подстава, откровенная подстава», - резюмировал аналитик.

Ранее Politeka сообщала, что Карасев объяснил, что самолет с Протасевичем посадили в пример другим протестантам .