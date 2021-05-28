Какую судьбу принесут Украине предстоящие переговоры Байдена и Путина? Будут ли США вступаться за Украину, или поделят с Путиным её территорию? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический аналитик, экс-народный депутат Украины Тарас Чорновил.

«Особенность нынешней ситуации в том, что стороны имеют диаметрально противоположные взгляды. Путин чётко заявил, что хочет вернуться к положению двухполюсного мира и теории сфер влияния. Дескать, эти страны наши, и мы их контролируем. «Это наша корова, мы её доим». В ваши страны мы не лезем, вы там делайте, что хотите. А Украина, в представлении Путина, стопроцентно его территория. Но я убеждён, что Путин в этой ситуации не получит таких уступок», - говорит аналитик.

Байден, по его мнению, Украину не сдаст. Но будет ли Байден за Украину? Будет ли он твёрдо стоять на своём в тех вопросах, где он всё равно мало на что может повлиять? К тому же вопрос Украины для Байдена не стоит на первом месте.

«Скорее всего, ситуация с Украиной будет законсервирована. А ситуация с Беларусью стала в этой теме новой, и она точно будет предметом переговоров. И будут стратегические вопросы, например, разоружение, и другие вещи, по которым стороны ещё не пришли к соглашению. Но прорыва на этой встрече точно не будет: Путин выдвигает такие требования, на которые Байден никак не может согласиться», - считает Тарас Чорновил.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснил причины поражения Януковича.

Также Чорновил выразил уверенность, что США будут отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.