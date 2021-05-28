Соединенным Штатам не удастся взять под контроль весь мир. Об этом заявил политолог и политик Вадим Карасев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
По мнению эксперта, сегодня мир должен инвентаризировать геополитическое наследство своей прежней эпохи. Он также добавляет, что никто не может взять под контроль весь мир и управлять им. «Даже если бы американцы захотели сегодня оставаться таким глобальным полицейским, гегемоном, лидером… Не хватит сил», - рассуждает Карасев.
Попутно он комментирует смену власти в самих Соединенных Штатах. Так вот политика Байдена, как отмечает политолог, похожа на политику Трампа, пусть между ними и была борьба в ходе президентских кампаний.
Карасев отмечает определенную сдачу позиций США: они забирают своих военных из горячей точки в Афганистане, не контролируют Ближний Восток и его конфликты, там появился Израиль. «Они уже не могут быть и на постсоветском пространстве ключевой страной», - добавляет эксперт.
Итак, он делает вывод, что Соединенные Штаты также нуждаются в определенной ревизии своих возможностей и ресурсов. Это, добавляет Карасев, касается и РФ. С другой стороны, он ставит вопрос о необходимости великим державам осознать границы, которые имеют любые геополитические амбиции.
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Также Карасев отмечает, что встречу Байдена с Путиным пытаются сорвать. В этом контексте он упоминает и Польшу с заявлениями о ненормальности поведения России, и визит президента Турции в Азербайджан. Он отмечает, что дата 16 июня выбрана не случайно, ведь визит можно было назначить хоть на 17 или 18 число. Не обходит стороной Карасев и недавний инцидент с Протасевичем в Минске. «Никто не собирался сбивать самолет, но блогера сбили. Это тоже в какой-то степени…», - рассуждает эксперт.
По его словам, согласие Байдена встретиться с Путиным свидетельствует о признании Российской Федерации как великой военной державы.
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