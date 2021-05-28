Сполучені Штати мають намір йти на перезавантаження відносин з Росією. Так сказав політолог Максим Ялі у своїй програмі «Контрольний удар», коментуючи останні дії Адміністрації Байдена.

Експерт повідомляє, що в Москві та Вашингтоні одночасно оголошено, що зустріч президентів обох країн відбудеться 16 червня в Женеві. У цьому контексті Ялі вживає саме слово «перезавантаження» щодо відносин між Росією та США. Свою позицію він аргументує заявами самого Байдена, а також лідерів європейських країн після саміту.

Політолог також посилається на слова Джейн Псакі щодо порядку денного: йтиметься про відносини США з РФ і Україну з Білоруссю. «Як заявила Джейн Дженніфер Псакі, США намагаються відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між РФ і США», - зазначає Ялі. На його думку, відбувається те, до чого свого часу вдався Барак Обама у 2009 році відразу після перемоги – перезавантаження.

На думку політолога, багато говорить вже сама відмова Байдена застосовувати проти Північного потоку-2 санкції. Він також додає, що Байден аргументував своє рішення неможливістю ставити якісь заборони Німеччині та побоюванням погіршення європейсько-американських відносин.

«Спікер Пєсков постарався прикрити американського колегу і президента США, і заявив, що не варто очікувати “перезавантаження” відносин на цій зустрічі, а також не готуються ніякі документи до підписання», - розповідає Ялі.

Нагадуємо, Ялі розповів, чому не буде санкцій США проти Північного потоку-2.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ялі назвав наслідки для України відмови Байдена вводити санкції проти РФ.