Такие персоны как Янукович, Порошенко – это порождение системы, они – госаппаратчики, которые воспользовались привилегиями и начали собственные правила игры в бизнесе. Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал украинский предприниматель, писатель и общественный деятель, эксперт по вопросам налоговой реформы Павел Себастьянович.
Они все появились из госаппарата, говорит эксперт.
«Мы все должны бороться за то, чтобы изменить этот госаппарат. А олигархи – это побочный эффект. Госаппарат должен требовать от олигархов создавать такие предприятия, которые нужны государству. Олигархи паразитируют на государстве, значит, государство вправе требовать от них, что строить. Это не нарушение какой-то там свободы олигархов или свободы крупного бизнеса. Но если нам нужна добыча газа – мы можем требовать добывать больше, чем это происходит сейчас», - отмечает он.
По его словам, миф о том, что во всем виноваты олигархи, отвлекает внимание от госаппарата к олигархам. А нужно ремонтировать госаппарат.
«Я считаю, что эпоха олигархов закончилась с Януковичем. Во времена Януковича был такой призыв, как в армии говорят: мобилизация, такой негативный отбор, когда в госаппарат набрали всех этих «донецких», людей с характерным менталитетом. Эту традицию продолжил и Порошенко, когда в госаппарат собираются люди, которые просто рубят бабло», - делает вывод Себастьянович.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Эмили Ратаковски в чересчур обтягивающем платье показала роскошную фигуру: яркие фото
Стихия обрушится на Украину, погода будет совсем не летней: когда ждать похолодания
"Холостяк" Заливако, который выбрал Анну Богдан, сделал неожиданное признание: "Это была каторга..."
Стихия и холод идут на Украину: где начнет заливать уже в ближайшие дни
Напомним, когда оно не влезает в тот формат, на который надеялись – о нем забывают, - Шаповал.
Также Politeka сообщала, что Медведчук заявил, что недоволен решением апелляционного суда и будет его оспаривать