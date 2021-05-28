Такие персоны как Янукович, Порошенко – это порождение системы, они – госаппаратчики, которые воспользовались привилегиями и начали собственные правила игры в бизнесе. Об этом в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал украинский предприниматель, писатель и общественный деятель, эксперт по вопросам налоговой реформы Павел Себастьянович.

Они все появились из госаппарата, говорит эксперт.

«Мы все должны бороться за то, чтобы изменить этот госаппарат. А олигархи – это побочный эффект. Госаппарат должен требовать от олигархов создавать такие предприятия, которые нужны государству. Олигархи паразитируют на государстве, значит, государство вправе требовать от них, что строить. Это не нарушение какой-то там свободы олигархов или свободы крупного бизнеса. Но если нам нужна добыча газа – мы можем требовать добывать больше, чем это происходит сейчас», - отмечает он.

По его словам, миф о том, что во всем виноваты олигархи, отвлекает внимание от госаппарата к олигархам. А нужно ремонтировать госаппарат.

«Я считаю, что эпоха олигархов закончилась с Януковичем. Во времена Януковича был такой призыв, как в армии говорят: мобилизация, такой негативный отбор, когда в госаппарат набрали всех этих «донецких», людей с характерным менталитетом. Эту традицию продолжил и Порошенко, когда в госаппарат собираются люди, которые просто рубят бабло», - делает вывод Себастьянович.

Напомним, к огда оно не влезает в тот формат, на который надеялись – о нем забывают, - Шаповал .