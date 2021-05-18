Венеціанська комісія – кумир на п’єдесталі для України? Її члени мають залишатись порадниками чи залишатися, по суті, такими ляльководами, рішення яких визначальні для українського суду, для політиків?

Про це запитав правник, ведучий Геннадій Друзенко у гостя програми «Конституційна кухня» – судді Конституційного суду України у відставці, експредставника Президента в Конституційному суді професора Володимира Шаповала.

«По-перше, я думаю, що треба не так часто звертатися до Венеціанської комісії, як це роблять у нас, - відповідає той. – Недавно читав, що проєкт закону «Про місцевий референдум» передають у Венеціанську комісію. Для чого? Які там проблеми?».

Один із найавторитетніших знавців конституційного права вважає, що це, передусім, зневага до наших фахівців.

«Вибачте, у нас повно людей, які обізнані в теорії і практиці – звертайтесь до них! Нехай це буде консультативний центр при Президенті (у нас зараз майже все при Президенті), отримайте чесну і справедливу пораду. Мене трохи бентежить, що чи не на кожне шарудіння ми біжимо до Венеціанської комісії. Більше того, я був шокований, коли Президент Зеленський брав участь у засіданні онлайн. Ну, для чого це?», - каже фахівець.

Справа не в тому, що він за дипломом – правник.

«Справа в тому, що він Президент України, не найменшої держави. Невже не було кому підказати, що цього не треба робити? «Нє царскоє ето дєло», - як сказав би відомий персонаж», - зазначає Шаповал.

Хто у нас сприймає Венеціанську комісію на загал? Вузьке коло фахівців, відверто визнає він.

«Скільки я пам’ятаю, коли рішення Венеціанської комісії подобається – починають говорити: «От, будь ласка!». Коли воно не влазить в той формат, на який сподівалися – про нього забувають», - резюмує колишній суддя Конституційного суду.

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