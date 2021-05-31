Трейдеры и посредники искусственно обвалили оптовые цены на электроэнергию до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости производства

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«Весь май рынок штормило, цены падали до смехотворных 40 коп./КВт при которых «1 млрд долларов прибыли Энергоатома» могут были разве что в розовых снах Зеленского. А все потому, что фирмы класса «стол и стул» на всю торговали «воздухом», подавая заявки по 40-50 коп.», - сообщил нардеп.

Поэтому первую очередь страдает государственный «Энергоатом», который не может продать свою электроэнергию и выпадает на балансирующий рынок.

НКРЭКУ игнорировала махинации и впервые обратила на них внимание только 28 мая, опубликовав сообщение о намерении принять меры.

«НКРЭКУ выразило обеспокоенность махинациями трейдеров спекулянтов на рынке электроэнергии и готовит« решительные шаги ». Не прошло и двух лет, как в комиссии решили бороться с тем, что сами создали. Браво! Правда, как бороться пока не ясно. В проекте решения на следующее заседание 2 июня просто написано: «может возникнуть необходимость принятия решения», - отметил нардеп.

«Главное, чтобы по примеру импорта, не запретили махинации только на 4 месяца до 1 октября. Главное - в ходе следствия не выйти на самого себя А это неизбежно произойдет со всей очевидностью», - подытожил нардеп.

Напомним, в мае 2021 оптовая цена на электроэнергию обвалилась до 40-90 коп. / КВт ч, что в 2-3 раза ниже себестоимости ее производства. Это привело к хроническим убытков всех генерирующих компаний и невозможности закупки ими топлива.

Причина этого, по оценкам экспертов, демпингового импорта из России и Беларуси, искусственное административное вмешательство со стороны НКРЭКУ, что привело к махинациям и схем на энергорынке.