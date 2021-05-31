Аналитик, политтехнолог, имиджмейкер Александр Кочетков в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, кто такой Джордж Сорос и почему его считают «исчадием зла»

Кочетков признался, что общался с Соросом лично, и даже играл с ним в большой теннис.

«Умный, грамотный, предельно прагматичный. И именно как прагматик предельно циничный, последовательный, добивающийся своих целей. Но он вовсе не то исчадие зла и какой-то колонизатор, поработитель… Он реализовывает лоббистские подходы – ему не надо захватывать власть. Он хотел бы всегда в любой стране иметь некий лоббистский сектор – общественное движение, каких-то политиков, которые продвигали бы те интересы, которыми он при случае может воспользоваться. Не исчадие зла!», - говорит эксперт.

Также он рассказал, кто в ответе за демонический образ Джорджа Сороса.

«Это, честно говоря, Венгрия и Россия. Он по происхождению из Венгрии, и там он в первую очередь пытался разворачивать… А заходит он с точки зрения развития свободного открытого демократического общества – фонды, гранты, все такое прочее… И это охотно принимается на первых парах, особенно когда в стране тенденции демократического развития. И так было хорошо, пока он не начал представлять конкуренцию для власти в той же самой Венгрии. И тут на него навесили всех, так сказать, собак», - сказал политтехнолог.

По его словам, то же самое произошло в России, где есть стремление к диктатуре, как и в Венгрии.

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