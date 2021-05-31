В своем блоге политолог Руслан Бортник рассказал, как продвигается дело со встречей президентов США и РФ - Байден и Путин готовы идти на компромисс и соглашения.
«Встреча Путина и Байдена предвещает быть очень интересной», - прежде всего говорит политолог. Особенно он акцентирует внимание на близости даты проведения встречи - 16 июня. Бортник объясняет, что факт того, что между анонсом встречи и самой встречей пройдет только 3 недели, свидетельствует о подготовке и определенной несогласованности.
Ведущий также сообщает некоторые детали этой будущей встречи. В частности, он называет место ее проведения - женевский отель «Continental». Бортник добавляет, что здесь в свое время уже произошла определенная перезагрузка отношений РФ и США: в 2009 году в отеле встретились Рейган, Горбачев и Лавров. Попутно эксперт даже называет это местом «перезагрузки».
Акцентирует Бортник и на повестке дня, которую сейчас активно формируют и американцы, и русские. «Обе стороны говорят о новом понятии «стратегическая стабильность». В последний раз это понятие активно использовалось во время Холодной войны. Под стратегическую стабильность можно укрыть любой вопрос», - рассуждает он.
По мнению политолога, сейчас публично демонстрируется готовность обеих сторон вести диалог, идти на какие-то компромиссы и соглашения. Он также добавляет, что по результатам саммита будет подписано по меньшей мере совместную декларацию. В то же время Бортник предупреждает, что многие моменты останутся за кулисами: зоны влияния и их распределение, сотрудничество в плане экономики, введение санкций и отношения с КНР.
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Напоминаем, Бортник поразмыслил, что будет с Порошенко.
Ранее Politeka сообщала о том, что Бортник объяснил различие между Байденом и Трампом.