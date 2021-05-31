Украинский политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе, избирательным и политическим технологиям Сергей Гайдай объяснил, чем отличается настоящая политика от игры в политику. Разговор шел на «Конституционной кухне» Геннадия Друзенко.

«Я когда-то говорил Петру Алексеевичу: «Слушайте, ну, вы на митинге такое обещаете, что точно знаете, что вы это не выполните!». А он: «Ты же понимаешь, украинский избиратель просто хочет это слышать! И выигрывает тот, кто больше классно скажет то, что ему нравится. А потом уже все понимают, что он это не будет выполнять». Он очень любит конфликт, и хочет выигрывать, у него от этого драйв», - говорит Гайдай.

Он объясняет, что политик совсем не понимает, что такое настоящий репутационный капитал.

«Весь его штат не понимает, что это такое. А сегодня есть результат. Он никогда не станет Президентом Украины. Да, у него есть 10 – 12 процентов. Для всех остальных он стал максимально токсичным человеком», - говорит политолог.

Он советует людям, которые выбрали путь в большую политику: «Пиар – это не программа. Вам потом жить дальше. Если вы не хотите прийти к токсическому состоянию, то настоящий эффективный пиар – это сказать, возможно, свою правду, но то, во что вы по-настоящему верите, за что вы готовы бороться и даже страдать. Если же такой правды нет, если вы вообще не увлечены процессом создания среды, вы не одержимы – не надо идти в политику».

В Украине есть немало людей, которые хотели бы быть настоящими политиками, но какие-то обстоятельства этому помешали.

«Возможно, недостаток политической воли. Может, еще не сформировалось свое видение. Мы многих людей знаем. Просто к ним не пришла такая возможность или не хватило личных ресурсов, чтобы стать настоящим политиком», - резюмирует Гайдай.

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