Национальный регулятор НКРЭКУ заинтересован в том, чтобы в следующий отопительный сезон Украина импортировала электрическую энергию из России и Беларуси.

Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.

"Регулятор знает, что нам нужно импорт тока, скорее всего, в следующем отопительном сезоне. Но расписывается в собственной несостоятельности. 1 октября, которое регулятор фактически заложил в своем решении, означает, что они даже не делают публичных заявлений о том, что они будут стремиться уменьшать объемы технически необходимого импорта для балансировки нашей энергосистемы», - отметила нардеп в эфире телеканала «Україна24».

Зависимость от импорта в отопительный сезон делает невозможной интеграцию Украины в единую энергосистему ЕС.

"Мы точно будем требовать заявлений очень решительных относительно полного ограничения импорта из России и Беларуси. Потому что это залог того, присоединяемся ли мы к европейской энергосети, как мы это публично заявляем, что мы туда стремимся», - добавила нардеп.

Напомним, 26 мая НКРЕКП приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, который предусматривает запрет как минимум до конца 2021 года.

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК» Укрэнерго " 2020 год закончило с убытком 27,5 млрд грн. Долговые компании превышают 30 млрд грен.

В частности более 10 млрд грн НЭК «Укрэнерго» должен генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставить под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.