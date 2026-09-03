Гуманітарна допомога переселенцям у Вінниці виходить на новий рівень: програма «Вільні разом» продовжує підтримувати ВПО з Херсонської області. Як повідомляє ІА «Контекст-Причорномор'я», координаційні хаби діють у Вінниці та Ужгороді.
Що отримують переселенці у Вінниці
У вінницькому хабі «Вільні разом» переселенцям з Херсонщини видають гуманітарну допомогу — продуктові та гігієнічні набори. Окремо працює програма компенсації оренди житла: гроші виплачують протягом трьох місяців.
Також у Вінниці надають психологічну підтримку. Фахівці супроводжують родини до 12 місяців, а для адаптації переселенцям пропонують комп'ютерні й мовні курси та коворкінг.
Як працює хаб в Ужгороді
В Ужгороді програма «Вільні разом» теж продовжує роботу. Тут переселенці можуть отримати речову допомогу й гігієнічні набори, а компенсацію на оренду житла виплачують довше — до восьми місяців.
Додатково в Ужгороді діють групи самодопомоги, дитяча кімната та юридичні консультації. Вони допомагають ВПО відновити документи й оформити належні виплати.
Як отримати допомогу
Щоб долучитися до програми, переселенцям з Херсонщини потрібно звернутися до координаційного хабу у Вінниці або Ужгороді. Із собою варто мати документ, що посвідчує особу, та довідку ВПО.
Загалом проєкт «Вільні разом» охоплює 14 населених пунктів. Актуальний перелік послуг і контакти публікують у відкритій таблиці, посилання на яку розміщують у соцмережах програми.
Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів в Вінницькій області: з якими товарами можуть виникнути труднощі.
Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Вінницькій області 1 та 2 вересня: опубліковано повний перелік вулиць.