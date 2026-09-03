Програма «Вільні разом» продовжує допомагати переселенцям з Херсонської області. У Вінниці та Ужгороді ВПО можуть отримати гуманітарну допомогу, грошову компенсацію на оренду житла та психологічну підтримку.

Гуманітарна допомога переселенцям у Вінниці виходить на новий рівень: програма «Вільні разом» продовжує підтримувати ВПО з Херсонської області. Як повідомляє ІА «Контекст-Причорномор'я», координаційні хаби діють у Вінниці та Ужгороді.

Що отримують переселенці у Вінниці

У вінницькому хабі «Вільні разом» переселенцям з Херсонщини видають гуманітарну допомогу — продуктові та гігієнічні набори. Окремо працює програма компенсації оренди житла: гроші виплачують протягом трьох місяців.

Також у Вінниці надають психологічну підтримку. Фахівці супроводжують родини до 12 місяців, а для адаптації переселенцям пропонують комп'ютерні й мовні курси та коворкінг.

Як працює хаб в Ужгороді

В Ужгороді програма «Вільні разом» теж продовжує роботу. Тут переселенці можуть отримати речову допомогу й гігієнічні набори, а компенсацію на оренду житла виплачують довше — до восьми місяців.

Додатково в Ужгороді діють групи самодопомоги, дитяча кімната та юридичні консультації. Вони допомагають ВПО відновити документи й оформити належні виплати.

Як отримати допомогу

Щоб долучитися до програми, переселенцям з Херсонщини потрібно звернутися до координаційного хабу у Вінниці або Ужгороді. Із собою варто мати документ, що посвідчує особу, та довідку ВПО.

Загалом проєкт «Вільні разом» охоплює 14 населених пунктів. Актуальний перелік послуг і контакти публікують у відкритій таблиці, посилання на яку розміщують у соцмережах програми.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів в Вінницькій області: з якими товарами можуть виникнути труднощі.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Вінницькій області 1 та 2 вересня: опубліковано повний перелік вулиць.