«Укрзалізниця» попередила про зміни в русі приміських потягів на Харківщині. Нововведення торкнуться рейсів Берестинського напрямку і пов'язані з безпековою ситуацією.

Прогноз погоди у Харківській області на найближчий тиждень обіцяє різкі перепади температур, однак не лише погода вплине на плани мешканців регіону — «Укрзалізниця» попередила про зміни в русі приміських потягів на Харківщині.

Головна зміна стосується приміського поїзда №6690 Берестин – Харків-Пасажирський. Із 3 вересня він курсуватиме за зміненим графіком: зі станції Берестин відправлятиметься о 14:12 замість 13:47, а до Харкова прибуватиме о 17:00 замість 16:35.

Коригування заплановані й на вівторок, 2 вересня. Пасажирам, які збиралися їхати поїздом №6575 Берестин – Полтава-Південна, радять скористатися поїздом №6577 за цим самим напрямком.

Крім того, 2 вересня на маршрут не вийде поїзд №6655 Кегичівка – Берестин. У перевізнику уточнили, що йдеться про тимчасове коригування руху.

Як повідомляє «Думка» з посиланням на «Укрзалізницю», зміни пов'язані з безпековою ситуацією. Деталей щодо того, скільки діятимуть нововведення, поки не розголошують.

Як перевірити актуальний розклад

Пасажирів закликають напередодні поїздки уточнювати час відправлення. Зробити це можна на офіційному сайті «Укрзалізниці», у мобільному застосунку перевізника, а також у касах вокзалу чи в довідковій службі станції. Час відправлення та прибуття приміських потягів можуть змінюватися залежно від оперативної ситуації.

Інформацію про рух приміських потягів Харківського напрямку оновлюють щодня, тож тим, хто планує подорож найближчими днями, варто стежити за повідомленнями перевізника.

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