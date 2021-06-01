Дипломат Вадим Трюхан в программе «А как на самом деле?» рассказал о деталях актуальных дипломатических отношений вокруг Украины. По его словам, Байден мог бы встретиться с Зеленским, что пошло бы на пользу Украине.

«Настал момент говорить об изменении подходов к формированию делегаций, позиций и стратегических коммуникаций с нашими внешними партнерами. С американцами в первую очередь, но и с европейцами. Это альтернативные полюса силы, но мы должны уметь работать и с теми, и с теми. ЕС – это рядом и приоритет вступления в ЕС, а США – это далеко, но это единственная сила, которую боится Путин», - отметил Трюхан.

По словам дипломата, очень хорошо было бы, если Байден накануне встречи с Путиным провел встречу с Зеленским. Как отметил Трюхан, Байден приезжает в Европу 14 июня на саммит НАТО и ЕС-США, а встреча с Путиным состоится 16 июня, следовательно, Вашингтон мог бы назначить встречу президента США с Зеленским 15 июня.

«15 числа есть же день. Если бы Байден встретился с Зеленским, это был бы сигнал нашему обществу и европейцам, что американцы рядом, не на словах, а на делах. Европейцы реально не понимают, что делать с Путиным, у них нет стратегии. Европейцы не выдерживают давление с разных фронтов, идущее из России», - подчеркнул Трюхан.

Как отмечает дипломат, Россия против Европы использует тактику «мелких порезов», но зато именно Запад должен был бы использовать это против РФ. Трюхан привел пример с посадкой самолета в Минске, по его мнению, это совместная операция со спецслужбами РФ.

«Надо профессионализировать переговоры и саму систему подготовки позиции Украины на переговорах с россиянами и нашими партнерами, иначе мы будем в очень серьезном проигрыше», - отметил Трюхан.

Напомним, для Politeka Трюхан рассказал об ошибках Украины во введении санкций против Беларуси.

Ранее Politeka публиковала заявление Трюхана, что встреча Байдена с Путиным самодостаточна, она не нуждается других участников.