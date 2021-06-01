Вопрос о рынке земли в последние месяцы стал в Украине одним из самых актуальных. Как его следует решать? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

«Вопрос о рынке земли в самом деле спорный. Есть разные рынки земли – есть такие дикие, что мы потеряем всю землю, а от Украины останется только название. Мы можем выбрать цивилизованный рынок земли, как во Франции. Можно взять за пример и скандинавские страны, где фермер владеет землёй, но не может завещать её собственному сыну, если у того нет аграрного образования, и он не докажет, что знает, как работать на земле. Есть государственный контроль над севооборотом, над тем, что вы сажаете, насколько соблюдаете экологические требования, и так далее», - говорит гость программы.

Он отмечает, что в Европе вообще есть свободный рынок земли, но ни в одной стране нельзя просто так прийти, а тем более приехать из-за границы – и купить землю. Вам её не продадут.

«В Европе есть масса ограничений, государственных норм, которые регулируют земельный рынок. Но Украина в вопросе рынка земли идёт не по европейскому, а по латиноамериканскому пути – к созданию огромных латифундий. А большинство селян будет выкинуто на улицу и поедет увеличивать население городов», - предполагает Андрей Павловский.

Ранее, как сообщает Politeka, партия «Держава» напомнила, что в Украине, согласно законодательству, единственным собственником земли является народ.

А политолог Тарас Загородний рассказал о том, как открывали земельный рынок в азиатских странах.