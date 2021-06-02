Предприниматель и политический деятель Геннадий Балашов в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской заявил, что он поддерживает евроинтеграцию, поскольку она лучше, чем олигархический строй.

“Я евроинтеграцию поддерживаю, потому что это этап. Потому что это лучше, чем олигархический строй. Потому что все должно быть step by step: мы вышли из Советского Союза, прошло уже 30 лет, как мы оттуда вышли, но у нас олигархат захватил власть. И 28 лет фактически здесь царит олигархат. Надо его уничтожить. Надо все-таки европейские законы принимать. Но правительству, президенту, новому производственному классу надо задуматься о том, кто мы в Европе”, - сказал Геннадий Балашов.

Он отметил, что Украина может быть или самой свободной страной, или самой удобной страной для бизнеса, денег и людей, или же самой нищей страной Европы.

“Мы в Европейский союз и так, и так попадем. Но у нас есть вариант попасть туда богатыми, или попасть туда бедными. Поэтому то, что делает Зеленский, абсолютно правильно. Антиолигархический закон, разве будете против него?... 28 лет - это полный информационный разрыв поколений. Мы видим, что тот период олигархата заканчивается, и начинается новый период. Возможно, европейского строительства”, - добавил Балашов.

Как сообщала Politeka , Бортник назвал главные проблемы Украины на пути евроинтеграции .