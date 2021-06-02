В программе Руслана Бизяева «Культ личности» блогер Михаил Чаплыга назвал причины своих намерений стать политиком и рассказал, чье мнение действительно учитывает.

Чаплыга объясняет, что для любого зрителя важно видеть перед собой личность, которой он и является. В то же время он считает, что быть личностью - достижение как раз-таки этих зрителей, тогда они понимают, что выходят из маргинеса.

Как говорит политолог, умных людей в Украине буквально развели по кухням, а телевидение делает их сумасшедшими. Но в один момент, объясняет он, люди начинают понимать обратное. «Ты – надежда людей, которых закрыли в интеллектуальные гетто, и они начинают понимать, что они – не гетто!», - рассуждает Чаплыга. Он утверждает, что личность может высказывать мнение общественности, которые она по определенным причинам высказать просто боится.

Ведущий программы Руслан Бизяев ставит вопрос о путях конвертирования мыслей и эмоций. Чаплыга отвергает путь революционных боев и утверждает, что единственно возможный метод - это пройти на выборах. «Если раньше будут парламентские выборы – буду вести свою группу в парламент. Да, я буду идти в политику. Но все же мне больше интересны президентские выборы», - рассказывает он. Также эксперт утверждает, что собирается собрать средства и баллотироваться в президенты.

В этом же контексте он считает нужным обозначить свое видение государственной модели и роли президента. «Я исповедую американскую модель в вопросе роли президента. Ну, понятно, что это президентская страна, он же – глава исполнительной власти. Это же только у нас социальная катапульта выбросила – и полетели», - объясняет Чаплыга.

Блогер также отмечает, что Соединенные Штаты долго шли к своей модели. Попутно он вспоминает, что Буша и Рейгана называли актерами, но сам он отвергает такие обвинения. Чаплыга объясняет, что социальный путь этих американских президентов пролегал из самых низов до верхов. Также он отмечает, что демократическая система предусматривала борьбу лоббистов различных корпораций и интересов.

В то же время политолог ставит вопрос о необходимости и народу иметь своего лоббиста у власти. «Так вот, роль президента – быть лоббистом простых людей», - заключает гость программы.

Напоминаем, Чаплыга рассказал, как работает лоббизм в украинской политике .