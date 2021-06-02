Политолог Вадим Карасёв в интервью Politeka Online рассказал, почему Стерненко дали условный срок. По мнению политолога, таким образом, власть пытается расположить к себе националистов

«Это разумное решение: теперь он всегда под контролем. Если Стерненко будет себя «неправильно» вести, там же условный, всегда можно переиграть. С другой стороны, Стерненко в какой-то степени должен быть благодарен, что пошло не по жесткому сценарию, а по более-менее мягкому», - отметил Карасёв.

По словам Карасёва, то, что Стерненко получил условный срок, означает, что власть дает ему время подумать, так называемый «испытательный срок». По мнению политолога, таким образом, Банковая дает знак молодым националистам, что хочет их держать в союзниках.

«Это тактика такая, чтобы забрать националистическую «улицу» у Порошенко. Нейтрализовать её, сделать более умеренной, а не радикальной. Называйте это дружбой, но в политике дружбы нет: есть попутчики, есть тактические союзы», - подчеркнул политолог.

По мнению Карасёва, власти вовсе не в интересах иметь врагов, поэтому они пытаются расположить к себе националистов. Как отметил политолог, также такие действия ударят по Порошенко: у него будет меньше пространства для политических маневров.

Напомним, Politeka публиковала мнение Карасёва, что конфликт в Черноморском регионе больше затрагивает британцев, американцев и турок.

Ранее для Politeka Карасёв рассказал, как тоталитарные режимы борются с протестами.