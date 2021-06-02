Сегодня можно видеть, как Петр Порошенко всеми силами пытается уберечь свой электорат и рейтинг - это и критика Зеленского, и визиты в армию. В своем интервью Politeka Online политолог Вадим Карасев заявил, что Порошенко буквально «отбивается».

Гость программы считает, что все эти визиты в армию с клубникой, критика действующего президента, разговоры с депутатами и неявка на допросы - это лишь попытки Порошенко «отбиться» от Зеленского. Он отмечает, что каждую неудачу в таком случае записывают на счет Зеленского.

«Нас не пригласили на саммит НАТО, который будет в июне: "главный, кто виновен – Зеленский". Проблема не в этом», - убежден Карасев. Он утверждает, что участие Украины в саммитах в течение 2015-2016 годов объясняется разгаром военных действий. Тогда, как говорит эксперт, Украину пригласили для выработки новой стратегии сдерживания агрессии РФ.

Сегодня же, отмечает он, ситуация изменилась, поэтому на саммит Украину и не пригласили. Карасев объясняет, что необходимости в этом нет, поскольку о новых стратегиях в отношении РФ речь идти не будет, зато идет подготовка встречи Путина с Байденом.

«Но главное, что сейчас уже пошла эта история: вчера на согласительном совете Верховной Рады Порошенко выступил пламенно», - отмечает гость программы. Также Карасев проанализировал последние действия власти и обнаружил, что Зеленский нацелен на Порошенко. В то же время он называет Порошенко сильным игроком на политической арене, а потому сейчас можно будет наблюдать, как он «отбивается».

Напоминаем, Карасев заявил, что США не отдают ЕС, а возвращают свое влияние .