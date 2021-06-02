Экономические меры, к которым весь мир и вместе с ним Украина прибегает в отношении Беларуси, будут иметь свои последствия. Подробнее об этом рассказал исполнительный директор фонда Блейзера, директор Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, внештатный советник президента Украины Олег Устенко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Гость программы ставит вопрос о том, чего мир ожидает от Беларуси, в частности каких результатов от этих экономических ограничений республики. «Мы четко должны понимать, что экономические меры будут иметь различные экономические эффекты, и политические в том числе эффекты...», - объясняет он.

Устенко отмечает, что речь идет об эффектах в разной перспективе. Поэтому, говорит он, удары по экономике недемократической Беларуси, где вся полнота власти сосредотачивается в руках одного президента, могут иметь совершенно неожиданный эффект. «В краткосрочной перспективе подобного рода экономические меры могут бить на рост, наоборот, поддержки того негативного лидера, который в этот момент находится у власти», - объясняет советник.

Тем не менее, он утверждает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе следует ожидать ослабления и уровня экономики, и позиций Лукашенко. Но Устенко все равно предупреждает: жесткие экономические ограничения в отношении Беларуси могут иметь обратные политические последствия.

Кроме этого, эксперт обращает внимание на поведение и позицию самой Беларуси. По его мнению, демократические настроения в белорусском обществе ходят уже давно: это желание развития государства, свободы, учета человеческих ценностей.

«Но вместе с тем у них тоже есть холодильник. И согласны ли они жертвовать заполненностью своего холодильника, например, меняя колбасу, сгущенку и продукты питания в общем на, скажем, возможность высказываться свободно, на возможность влиять на ход развития страны?» - справедливо спрашивает Устенко. Он считает, что этот вопрос пока остается открытым.

Напоминаем, Устенко рассказал, как события в Беларуси отразятся на Украине.

Ранее Politeka сообщала о том, что Кущ предположил, что Украина могла предложить Беларуси переговорную площадку.