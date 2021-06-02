На какие изменения в украинской политической конъюнктуре рассчитывать после того, как Зеленский примет закон об олигархах?

На этот вопрос ответил украинский социолог и доктор социологических наук Павел Кутуев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Прежде всего гость программы советует смотреть на контекст и обращаться к мировому опыту в этом вопросе.

«Во-первых, борьба с олигархами с какой целью?», - справедливо спрашивает Кутуев. Попутно он рассказывает, что в соседней стране новый президент тоже в свое время решил убрать олигархов, сделать эту систему дисциплинированной, но это не привело к значительным результатам.

Эксперт объясняет, что отсутствие олигархов не меняет саму систему, в частности ее социально-экономические показатели. «Просто одни поменялись на других, кто-то опустился в рейтинге Форбса, кто-то поднялся… Но степень неравенства не изменилась, степень коррупции не изменилась», - подчеркивает социолог.

Также Кутуев приводит результаты исследования одного французского экономиста: после распада Советского Союза из России уже вывезли в офшоры сумму, эквивалентную одному национальному доходу государства.

«В то же время борьба с олигархами помогла консолидировать власть в руках одного человека, его окружения, и сформировать в общем-то режим такой автократично-авторитарный», - рассуждает эксперт. В итоге он ставит вопрос о цели борьбы власти с олигархами.

Напоминаем, Кутуев заявил, что задача государства - поддерживать определенный уровень социального обеспечения.

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