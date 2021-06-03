Народный депутат Украины Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде призвал власть прекратить давление на «Гончаренко Центры» и не закрывать образовательное пространство в Черкассах. Его поддержали коллеги из фракции «Европейская Солидарность», которые вышли к трибуне.

В Украине уже открыто 16 таких культурно-образовательных пространств, где взрослые и дети бесплатно изучают английский язык, посещают другие курсы, лекции. Кажется, что такая инициатива должна поддерживаться, но вместо этого власти решили атаковать «Гончаренко центры». И первым из них стало наше пространство в Черкассах», – заявил Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что в отличие от президентского университета будущего, в который хотят вложить миллиарды бюджетных денег, в «Гончаренко Центры» не вложено ни одной бюджетной копейки.

«Мы обращаемся к власти – уберите руки от «Гончаренко Центров», дайте работать этим образовательно-культурным пространствам! Достаточно бороться против людей, которые хотят учиться. Берите пример с нас, а не занимайтесь бессмысленной борьбой!"- призывал Гончаренко.

«Гончаренко Центр» открылся в мае в помещении Черкасского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко. Но через некоторое время председатель областного совета Анатолий Подгорный направил письмо к директору театра, где требует расторгнуть договор с «Гончаренко Центром». 30 мая под театром прошел митинг в поддержку образовательного пространства.