Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” заявил, что Украина сможет стабилизироваться и прийти к парламентаризму уже во время следующего президентского срока.
“Парламентаризм хорош, когда вы уже достигли пика своего развития, и нам надо сохранить, стабилизировать систему. Вот, Европа сейчас уже сохраняет свое благоденствие, поэтому конечно парламентаризм, парламентская форма правления - они в приоритете там… Уже со следующим президентом мы бы могли прийти к этому… Если президент Зеленский остается на следующий срок, то нам необходимо произвести колоссальные усилия по воспитанию в нем мощного государственного деятеля с видением будущего”, - сказал Алексей Толкачев.
Он отметил, что пока что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует задатки мощного государственного деятеля, когда хочет создать город будущего, сделать университет и бороться с олигархами.
“Видение у него какое-то начинает пробиваться, проявляться. Самое ужасное, если на должность президента с неограниченными полномочиями попадет психически незрелый и очень ограниченный человек. У которого власть есть самоцель. Власть - это ресурс, чтобы из Украины сделать конфетку. Построить страну будущего”, - добавил Толкачев.
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Также Politeka сообщала, что, по мнению Толкачева, за 3-4 года можно построить полную инфраструктуру для счастья людей.