Юрист и аналитик Украинского института будущего Александр Чебаненко в программе " Романенко. Беседы» заявил, что распространение материалов следствия недопустимо. По его словам, если материалы следствия позорят лицо, против которого ведется следствие, то публикация их карается Законом.

"Если в отношении лица проводились негласные следственные розыскные действия, то это материалы следствия. В общем, эти материалы не должны раскрываться. Более того, предусмотрена уголовная ответственность за разглашение материалов следствия», - отметил юрист.

По словам Чебаненко, если материалы следствия, за которыми велись следственные и розыскные действия по делу и которые могут навредить лицу в смысле поношение, где публикуются или разглашаются, то за это предусмотрена уголовная ответственность.

«В принципе, если был нарушен порядок огласки, то за это предусмотрена уголовная ответственность. Ответственность несут не только те лица, которые непосредственно вели расследование, но и их руководители. Мировая практика в цивилизованных странах показывает, что эти материалы не раскрываются, потому что на них обосновывается обвинение в дальнейшем», - подчеркнул юрист.

Как отметил Чебаненко, по материалам следствия ведется непосредственно само дело, и, учитывая, что само обвинение существует по факту найденных материалов, то публикация их недопустима, так как нарушает баланс сторон, в случае когда, например, это известный человек.

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