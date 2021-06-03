Одного закона об олигархах мало, чтобы решить эту проблему. Борьба с олигархами должна включать в себя больше пунктов.
Подробнее об этом рассказал юрист и аналитик Украинского института будущего Александр Чебаненко в программе «Романенко. Беседы».
Аналитик отмечает, что олигархизация - это неизбежная судьба всех стран, где есть частная собственность, она стремится установить монополию. «В разных странах мира олигархизация принимала различные варианты, но почти все их проходили или проходят, это и «Daihatsu» в Японии и картели в США», - рассказывает он.
В этом контексте Чебаненко считает нужным обозначить точки, на каких держатся олигархи - деньги, власть и СМИ или власть над мнением общественности.
Поэтому, объясняет он, одного закона об олигархах мало, чтобы решить эту проблему. По мнению юриста, борьба с олигархами должна включать в себя три вышеупомянутые пункты. Чебаненко добавляет, что олигархизация государства требует также изменить налоговую и судебную системы, политпартии и провести работу с правоохранительными органами.
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«Все эти вопросы надо решать комплексно», - подчеркивает он. В то же время аналитик называет закон об олигархах только красивым фасадом.
Попутно Чебаненко комментирует и юридическую сторону вопроса: олигархи как граждане Украины имеют определенные права, а их нарушение будет обычной деспотией. Он сообщает, что проект закона предусматривает внесение олигархов в определенный реестр с наложением соответствующих ограничений и обязательств. Прежде всего, говорит юрист, речь идет о средствах массовой информации: реестр лишает олигархов возможности влиять на СМИ. «Второй момент: олигарх, который попал в список, вроде лишается права влиять на политическую ситуацию в стране», - отмечает аналитик.
Напоминаем, Чебаненко заявил, что закон об олигархах может стать дискриминацией по имущественному состоянию.
Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев сказал, что украинцы находятся в условиях олигархического коллективизма.