Одного закона об олигархах мало, чтобы решить эту проблему. Борьба с олигархами должна включать в себя больше пунктов.

Подробнее об этом рассказал юрист и аналитик Украинского института будущего Александр Чебаненко в программе «Романенко. Беседы» .

Аналитик отмечает, что олигархизация - это неизбежная судьба всех стран, где есть частная собственность, она стремится установить монополию. «В разных странах мира олигархизация принимала различные варианты, но почти все их проходили или проходят, это и «Daihatsu» в Японии и картели в США», - рассказывает он.

В этом контексте Чебаненко считает нужным обозначить точки, на каких держатся олигархи - деньги, власть и СМИ или власть над мнением общественности.

Поэтому, объясняет он, одного закона об олигархах мало, чтобы решить эту проблему. По мнению юриста, борьба с олигархами должна включать в себя три вышеупомянутые пункты. Чебаненко добавляет, что олигархизация государства требует также изменить налоговую и судебную системы, политпартии и провести работу с правоохранительными органами.

«Все эти вопросы надо решать комплексно», - подчеркивает он. В то же время аналитик называет закон об олигархах только красивым фасадом.

Попутно Чебаненко комментирует и юридическую сторону вопроса: олигархи как граждане Украины имеют определенные права, а их нарушение будет обычной деспотией. Он сообщает, что проект закона предусматривает внесение олигархов в определенный реестр с наложением соответствующих ограничений и обязательств. Прежде всего, говорит юрист, речь идет о средствах массовой информации: реестр лишает олигархов возможности влиять на СМИ. «Второй момент: олигарх, который попал в список, вроде лишается права влиять на политическую ситуацию в стране», - отмечает аналитик.

Напоминаем, Чебаненко заявил, что закон об олигархах может стать дискриминацией по имущественному состоянию .