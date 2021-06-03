Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи зможуть українці знайти якісно іншого президента

«Ми знаходимося в умовах олігархічного колективізму, який у нас зберігся. Він побудований ще Кучмою був. Кучма тоді був таким, скажімо так, паханом, арбітром між різними клановими угрупованнями», - говорить експерт.

На його думку, президент України Володимир Зеленський не зможе вибрати схожу модель.

«Йому треба відзвітувати перед суспільством про радикальні зміни. Тому (олігархів, - ред.) починають щемити, кудись відсувати... Тобто доводиться займати жорстку позицію. Тому що суспільство чекає принаймні якоїсь жорсткої позиції після багатьох років шмарклів у владі», - сказав Толкачов.

Також він розповів, який президент точно не влаштує ні простих українців, ні олігархів.

«Якщо говорити про майбутнього кандидата в президенти, який міг би бути світилом або просвітленим автократом... Кому він потрібен? Суспільство такого може не підтримати, оскільки така людина буде говорити про незрозумілі речі для суспільства. А олігархії такий буде не потрібен, оскільки це може бути занадто самодостатній непідконтрольний президент. Таким чином, як Ющенко з'явився, як Зеленський частково з'явився... Значно краще вибрати компроміс сірий незрозумілий, яким можна буде маніпулювати на посаді», - підкреслює футуролог.

Толкачов стверджує, що за таким самим методом набиралися фракції в парламент.

«Самодостатні в парламенті не потрібні. Потрібні ті, хто за 5 тис. доларів на місяць буде слухняно натискати кнопку в рамках партійної дисципліни. І ось ми скочуємося до країни посередності і сірості, великих карликів у владі», - резюмував експерт.

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