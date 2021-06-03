В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» украинский политический деятель, один из лидеров мэрской гонки 2015 года, киевлянин Борислав Береза ​​поразмыслил о том, может ли киевская власть избавиться от контроля центральной и перестать ее кормить.

«Центральная власть никогда не откажется от контроля за Киевом, надо быть реалистом», - утверждает гость программы. Он отмечает, что сейчас происходит ненормальная ситуация, когда Киеву перепадает средств меньше, чем это предусмотрено законом. Береза ​​сообщает, что в частности сейчас возвращается 40%, а нужно увеличить возврат хотя бы до 60%.

Кроме этого, он утверждает, что пора уже КГГА сбросить с себя контроль Офиса Президента. «Мы уже такое видели и при Кучме, и при Януковиче, сейчас при Зеленском мы такое видим. Мы каждый раз видели, как президент пытается покорить Киев», - подчеркивает Береза.

По мнению эксперта, в этой ситуации не обязательно речь идет о конфликте между двумя лицами - президентом Украины и мэром Киева. «Это конфликт между киевлянами и президентом», - убежден он.

Итак, Береза ​​делает вывод, что Киев должен вспомнить о своем праве решать свои вопросы самостоятельно. Он также добавляет, что городом должна заниматься та власть, за которую и голосовали его жители.

Напоминаем, Береза рассказал, как киевляне избирают политиков.

Ранее Politeka сообщала о том, что Береза проанализировал состояние воздуха и воды в столице Украины.