Политолог Максим Яли в собственной программе «Контрольный удар» рассказал, что Зеленский правильно оценил опасность вторжения России. По словам политолога, он согласен с заявлением Зеленского, что опасность от наших границ не отступила.

«Отвечая на вопрос немецкого журналиста о вероятности наступления России и начала полномасштабной войны в ближайшее время на фоне концентрации российских войск у наших границ этой весной, Зеленский достаточно реалистично оценил угрозу и сохраняющиеся риски», - отметил Яли.

Эксперт рассказал, что президент Украины считает, что когда Украина попросила поддержки у Европы и США, то они поддержали Украину давлением на Россию, что помогло сдержать натиск. Как отметил политолог, с территории Крыма ушли 3,5 тысячи военных, а все остальные остаются на месте.

«(Цитирует Зеленского, - ред.) «Моё видение, что эскалация возможна в любой момент до 12-16 сентября. Мы знаем, что будут учения Запад-2021, поэтому считаю, что к этому периоду ситуация очень опасная» – трудно с ним не согласиться. Все эти маневры и заявления Шойгу вначале мая об отводе войск из Крыма были лишь фикцией, а на самом деле простой ротацией контингента», - подчеркнул Яли.

По мнению эксперта, Кремль лишь поставил на «паузу» маневры у наших границ до встречи Байдена с Путиным в Женеве 16 июня. Как отметил Яли, Путин дал понять, что в случае провала переговоров и отсутствие уступок со стороны США по важным для него вопросам, он может начать войну.

«В подтверждение этому вчера Шойгу заявил, что Минобороны РФ создаст в западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей, то есть у наших границ. По его словам, причиной этого решения стала активность НАТО во главе с США вблизи российских границ. Но Шойгу тактично умолчал, с чем была связана эта активность – с войной с Россией на Донбассе», - рассказал эксперт.

По словам Яли, НАТО ответило, что военно-политический союз продолжит искать диалог с Москвой, тренируя войска в оборонительных целях.

Напомним, для Politeka Яли рассказал, что будет значить для Украины достройка Северного потока-2.

Ранее Politeka публиковала заявление Яли, что анонсирован законопроект о повышении налогов на недра.