«Северный поток-2» стал разменной монетой для решения своих вопросов. Такую тему поднял эксперт украинского института будущего Илия Куса с экспертом по международной и внутренней политике Юрием Романенко в программе «Романенко беседы» на Youtube

«За ослаблением позиции по «Северному потоку-2» стоит четкий национальный интерес США иметь хорошие и взаимовыгодные отношения с Германией. Для США отношения с Германией всегда были ключевым интересом при любом президенте. Германия для США основной союзник в Европе, который является европейским гигантом и его двигателем, от которого зависит развитие и целостность ЕС», - сказал он.

Куса сообщил, что Германия является для Америки еще и союзником по НАТО, плюс от Германии зависят позиции США в Европе на газовом рынке. Поэтому при любом президенте США, считает он, курс Америки был всегда направлен на сохранение нормальных отношений с Германией.

«В неоднократных выступлениях Байдена звучало о том, что один из столпов его политики это ставка на союзников. Он хочет реанимировать трансатлантический союз на сколько это возможно, усилить НАТО. Байдену нужно создать четкую стабильную региональную архитектуру безопасности в Европе и в Евразии в целом, если получится», - подчеркнул он.

Куса считает, что у Байдена сейчас на фокусе Китай, поэтому Россия пока не в тему, и она уже давно не рассматривается как враг номер один. Для того, чтобы все свои ресурсы перенаправить на Китай, нужно некоторые проблемные моменты, уверен он, которые отвлекают, заморозить или договориться по ним.

«По большому счету Байден пытается найти с Россией точки соприкосновения хотя бы на время», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Харебина, что мы сами создали иллюзорный мир, в котором живём.

Также ранее Харебин рассказывал, почему допустили строительство “Северного потока – 2”.